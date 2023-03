‘Esta dispensa não foi baseada no desempenho’, nova mãe demitida da Meta durante a licença maternidade

A notícia da segunda rodada de demissões em massa da Meta, controladora do Facebook, chocou a indústria de tecnologia. Porém, o que chamou a atenção de muita gente foi a história pessoal contada por uma das funcionárias que perdeu o emprego.

Sara Schneider, que integrou a equipa de Talent Acquisition e recrutamento, revelou que a sua licença de maternidade foi interrompida devido às demissões, após três anos na empresa.

Em uma postagem no LinkedIn, ela expressou sua gratidão pelas memórias e experiências incríveis que teve ao trabalhar com as melhores equipes e pessoas incríveis.

Ela também enfatizou que sua dispensa não foi baseada em desempenho e mencionou como ela passou por grandes marcos de vida durante seu tempo na empresa, incluindo mudar-se três vezes, encontrar o amor de sua vida, casar-se, engravidar e ter seu primeiro filho. . Durante o parto, ela sofreu uma hemorragia pós-parto, que foi quase fatal. Ela perdeu mais de cinco litros de sangue e sofria de coágulos sanguíneos maciços, com a pressão arterial caindo para 50. No entanto, apesar da experiência traumática, ela é grata por estar viva e está determinada a superar os tempos difíceis para seu filho.

Leia também: ‘Desempenho em nível humano’: OpenAI, criador do ChatGPT, lança IA GPT-4 mais inteligente e rápida

Na terça-feira, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, informou à equipe da Meta que a maioria dos novos cortes de empregos seria anunciada nos próximos dois meses, mas alguns podem se estender até o final do ano.

“Durante a maior parte de nossa história, vimos um rápido crescimento de receita ano após ano e tínhamos recursos para investir em muitos novos produtos. Mas o ano passado foi um alerta humilhante. Acho que devemos nos preparar para a possibilidade de que essa nova economia realidade continuará por muitos anos”, escreveu Zuckerberg.

A empresa planeja cortar 10.000 empregos este ano, como parte de uma reestruturação que a fará abandonar os planos de contratação para 5.000 vagas e descartar projetos de menor prioridade. O Meta também “achatará” as camadas de gerenciamento intermediário e eliminará as funções que não são de engenharia, automatizando mais funções.

Esta notícia vem após a primeira demissão em massa da empresa no outono, que eliminou mais de 11.000 empregos ou 13% de sua força de trabalho na época. A onda de contratações agressivas da empresa, que dobrou o número de funcionários em 2020, levou à primeira rodada de demissões.

(Com informações da Agência)

Leia também: O próximo passo de Elon Musk? Construindo sua própria cidade e tornando-se proprietário de funcionários da Tesla e da SpaceX