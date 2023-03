Estádio SoFi de Los Angeles: corre o risco de perder os direitos de hospedagem da Copa do Mundo de 2026

Cgalinha de Inglewood Estádio SoFi foi premiado com jogos de hospedagem para o copa do mundo fifa 2026a maior parte de LA e carregadores a base de fãs se alegrou. Um novo relatório, no entanto, fez com que parecesse um sonho impossível.

O luxuoso estádio de 70.240 lugares foi inaugurado em 2020, e ninguém piscou quando soube que o local foi escolhido em detrimento de outras arenas em todo o país. Com países co-anfitriões México e Canadá também participando.

Por que o SoFi Stadium pode perder seu status de sede da Copa do Mundo

De acordo com uma reportagem do The Times, Estádio SoFi é muito estreito para sediar um jogo da Copa do Mundo. Na verdade, o campo supostamente teria que ser ampliado em até 63 pés para atender aos regulamentos da FIFA.

As descobertas do relatório são surpreendentes, já que o estádio Chargers sediou o Super Bowl LVI em 15 de fevereiro de 2022. Ele também sediará o WWE’s Wrestlemania 39 nos dias 1 e 2 de abril. A final da Copa do Mundo será realizada no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey.

Poderia um descuido tão grande ter sido feito pelo Copa do Mundo comitê? Ou a FIFA dobrará seus regulamentos desta vez? Só o tempo irá dizer.