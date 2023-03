As mudanças no ambiente podem aumentar o bem-estar, desde que sejam feitas de forma organizada e de acordo com aquilo que é capaz de promover relaxamento e aconchego para você.

Porém, se você nem sabe por onde começar nessa jornada, não se preocupe! Neste texto, nós elencamos algumas dicas que podem ajudá-lo a atingir bons resultados. Não deixe de conferir!

Estas mudanças no ambiente podem aumentar o bem-estar

São muitas as mudanças no ambiente que podem aumentar o bem-estar. Primeiramente, a organização faz toda a diferença. Afinal, ambientes bagunçados podem passar uma imagem negativa para o nosso cérebro, criando sensações de desconforto e mal-estar.

Sendo assim, não pense que você precisa gastar milhares de reais para deixar a sua casa mais aconchegante e agradável. Às vezes, uma faxina e mudança na disposição dos móveis, ordenando-os de forma mais harmônica, já pode promover muitos resultados incríveis.

Além disso, outras medidas contribuem nesses casos. Veja só:

1. Implementar mais plantas no espaço

As plantas têm o poder de promover sensações de relaxamento e bem-estar, reduzindo os níveis de estresse e de ansiedade no dia a dia. Além disso, elas contribuem para que o ar fique mais puro e leve, o que é ótimo para quem tem alergias respiratórias, por exemplo.

Isso tudo, sem contar a sensação de aconchego que um ambiente com folhagens é capaz de nos proporcionar, não é mesmo? Faça o teste e veja o quanto o paisagismo tende a ser muito benéfico para a nossa saúde!

2. Permitir a entrada de luz solar

A entrada da luz do dia também é capaz de proporcionar uma maior sensação de bem-estar e aconchego. Esse contato com a natureza é muito benéfico para a nossa saúde.

Por isso, considere abrir mais as cortinas ao longo do dia, para que a iluminação natural ajude você a ter mais disposição e energia nas atividades diárias. Isso pode fazer toda a diferença no seu bem-estar.

3. Adequar os tecidos à estação

Estar em um ambiente muito quente, que ainda por cima tem tecidos felpudos espalhados em forma de tapetes e capas de almofadas, por exemplo, pode ser bem desconfortável.

Assim sendo, na hora de implementar mudanças no ambiente que podem aumentar o bem-estar, lembre-se de trocar os tecidos, deixando-os de acordo com a estação.

4. Decorar afetivamente

Muitas vezes, cometemos a ação de decorar um ambiente apenas com o que há de mais moderno na área da decoração. Contudo, apesar de isso ser bacana, às vezes, decorar afetivamente pode aumentar o bem-estar em casa.

É o caso de usar mais fotos de momentos felizes em porta-retrato, ou de usar um item especial, não necessariamente decorativo, mas que remeta a algo que traz boas lembranças.

Isso contribui para que nos sintamos mais amados e relembremos o quanto vivemos momentos especiais ao longo da vida.

5. Combinação de cores que promovem bem-estar

As cores também podem ser incluídas nas mudanças no ambiente que podem aumentar o bem-estar. Escolha cores que façam bem a você, sem deixar o ambiente pesado, mas, sim, incentivando a criatividade e proporcionando conforto visual.

Faça testes e deixe a sua casa ainda mais incrível!