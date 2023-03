Estátua controversa de 26 pés de Marilyn Monroe assombra moradores de Palm Springs

EUn ensolarado Palm Springsum oásis no deserto localizado a duas horas de carro a leste de Los Angeles, Marilyn Monroe fica a 26 pés de altura. A estátua, criada pelo falecido artista Seward Johnson em 2011, retrata a icônica atriz em uma pose de filme O Pecado Mora Ao Lado (1955).

A estátua atrai a curiosidade dos turistas que tiram fotos e que, ao longo do ano, superam em muito os 485.000 habitantes da cidade. Para muitos moradores, no entanto, a obra de arte tem sido uma monstruosidade e até mesmo um incômodo para o trânsito devido ao fechamento do tráfego na rua onde ela se encontra.

Os irmãos Boston Terrier, Stephan e Bellina, posam alegremente abaixo da estátua ‘Forever Marilyn’ em Palm Springs, CA.Dani Hidalgo

‘Forever Marilyn’ esteve em Chicago por quase uma década

Desde a sua criação, Para Sempre Marilyn tinha sua casa em Chicago, Illinois. A obra de arte foi comprada em 2020 pela agência de turismo PS Resorts em 2020. Pouco depois, o Conselho Municipal de Palm Springs votou para colocá-la em frente ao Museu de Arte da cidade por um período de até três anos.

Processo contra a estátua foi recentemente anulado

Uma recente ação movida pelo Comitê para realocar Marilyn (Crema) foi derrubado em 23 de fevereiro. O grupo afirma que a estátua objetifica as mulheres e que a cidade não tem autoridade estatutária para fechar a rua em que ela está.

Palm Springs, por sua vez, argumenta que era permitido fechar a rua por três anos porque a escultura de Monroe era temporária, não permanente.

Ex-diretor executivo da Museu de Arte de Palm Springs, Louis Grachostambém se manifestou contra a estátua.

“Você sai do museu e a primeira coisa que vai ver é uma estátua de 8 metros de altura. Marilyn Monroe com todo o seu traseiro e calcinha expostos”, disse Grachos, “Que mensagem isso envia aos nossos jovens, nossos visitantes e comunidade para apresentar uma estátua que objetifica as mulheres, é sexualmente carregada e desrespeitosa?”

Do jeito que as coisas estão agora, os moradores frustrados provavelmente terão que aturar a estátua por mais um ano, uma vez que a janela de três anos termina em 2023.