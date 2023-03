ESTE é o CALENDÁRIO do INSS para março: CONFIRA quem recebe

O calendário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma espécie de cronograma de pagamento liberado anualmente pelo órgão. Nele, os cidadãos podem verificar as datas dos repasses de benefícios previdenciários para os segurados, tal como pensões e aposentadorias.

A tabela do ano de 2023 para o pagamento dos benefícios do INSS foi definida, bem como divulgada no mês de dezembro de 2022. Contudo, só passou a valer após o dia 25 de janeiro.

No final de março começam os pagamentos do INSS

São mais de 37 milhões de pensionistas e aposentados recebendo os benefícios do órgão. Os dados dos depósitos que se referem a março estão disponíveis e você poderá ver logo abaixo. Confira quando poderá resgatar os valores ao longo da matéria a seguir.

Os pensionistas, aposentados, assim como outros segurados que têm relação com o BPC (Benefício de Prestação Continuada) recebem valores em datas diferentes. Os pagamentos que são entregues pelo INSS consideram o NB, ou seja, Número de Beneficiário.

Tal numeração é composta por dez dígitos. O depósito considera o penúltimo dígito do Número de Beneficiário para o repassar dos valores. Então, para verificar as informações acerca do pagamento, para quem se interessar, basta usar o app Meu INSS, que está disponível na loja de download para os sistemas iOS e Android. Ademais, dá para contatar a Central de Atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social através do número de telefone 135.

No mês de março, aqueles que recebem o valor de, no máximo, um salário-mínimo, seja de qualquer um dos benefícios sociais do INSS, deve ficar atento aos seguintes dias:

27 de março – O penúltimo dígito é o 1;

28 de março – O penúltimo dígito é o 2;

29 de março – O penúltimo dígito é o 3;

30 de março – O penúltimo dígito é o 4;

31 de março – O penúltimo dígito é o 5;

3 de abril – O penúltimo dígito é o 6;

4 de abril – O penúltimo dígito é o 7;

5 de abril – O penúltimo dígito é o 8;

6 de abril – O penúltimo dígito é o 9;

10 de abril – O penúltimo dígito é o 0.

Nesse ínterim, aqueles beneficiários que recebem um valor maior do que um salário-mínimo estão listados em uma outra lista.

3 de abril – O penúltimo dígito é o 1;

4 de abril – O penúltimo dígito é o 2;

5 de abril – O penúltimo dígito é o 3;

6 de abril – O penúltimo dígito é o 4;

10 de abril – O penúltimo dígito é o 5.

Revisão da Vida Toda

Quem recebe um benefício que acredita que o valor precisa passar por avaliação, pode fazer um pedido através da ferramenta Revisão da Vida Toda. Isso garante que as contribuições registradas anteriormente ao ano de 1994 sejam incluídas. Contudo, é limitado aos trabalhadores aposentados depois de 1999.

No entanto, é importante ficar atento à funcionalidade a fim de entender se uma reavaliação será realmente positivo ou não. Isso porque, vários casos analisados, acabaram em redução no valor recebido pelo INSS. Dessa forma, vale buscar o auxílio de alguém profissional, que seja especializado para conseguir orientações detalhadas.