ESTE tipo de declaração do Imposto de Renda DIMINUI risco de malha fina; confira

Para quem não sabe, as declarações pré-preenchidas do Imposto de Renda são as opções que facilitam a vida de muitos contribuintes. Através dela, é possível que a Receita Federal insira, de maneira 100% automática, certas informações financeiras, bem como os dados fiscais que já se encontram inseridos no banco de dados do fisco.

Contudo, uma dúvida que permeia a mente de diversos contribuintes é a da isenção total dos riscos para quem declara com base no pré-preenchimento do Imposto de Renda. Será que isso é verdade? Ou será que apenas diminui a possibilidade de erros? Na matéria abaixo deste domingo (05) do Notícias Concursos, você conseguirá entender melhor sobre o assunto.

Assim, leia mais: ATENÇÃO brasileiros que declaram Imposto de Renda: Restituição por PIX e declaração pré-preenchida serão priorizadas

As declarações pré-preenchidas do Imposto de Renda impedem de cair na malha fina?

O modelo em questão nada mais é do que uma ferramenta de facilidade para todos os contribuintes. Contudo, isso não significa que os cidadãos fiquem livres de certas obrigações, muito menos de cair na temida malha fina. O que consta nos campos já preenchidos são as informações que o fisco recebe das empresas, das corretoras de valores, bem como dos bancos. Assim, uma parte do que é preciso já fica preenchido.

A intenção de tudo isso é fazer com que os cidadãos se esquivem de certas informações que venham a comprometer as declarações do Imposto de Renda. Além do mais, com isso, se permite mais praticidade ao enviar os dados.

Apesar de tudo, as declarações pré-preenchidas não livram o contribuinte das obrigações de verificar todos os dados que foram inseridos. Dessa forma, se algum item estiver errado, cabe ao cidadão corrigir antes de encaminhar a declaração ao fisco.

Ademais, outro ponto importante é que os contribuintes podem optar ou não pelo uso da declaração pré-preenchida. Isso porque alguns preferem colocar todas as informações, uma por uma por conta própria, sem precisar da ajuda do recurso.

Por conta disso, o modelo infelizmente não dá a garantia que os contribuintes não caiam na malha fina. Então, é preciso entender que isso não tem relação com tal contexto, mas sim, com a grande praticidade para enviar os dados.

Menores chances de erros

O risco de ser um dos que caem na malha fina é grande, mas com a declaração pré-preenchida, o perigo fica menor justamente pelo fato de o formato diminuir, por exemplo, erros de digitação. Contudo, se alguma coisa estiver errada, desatualizada, as chances serão as mesmas. A Receita Federal orienta que o cidadão observe atentamente esses detalhes.

Em 2023, a Receita modificou alguns pontos no modelo, que terá mais dados inseridos automaticamente. Um bom exemplo são os imóveis adquiridos, bem como registrados no ofício de notas. O contribuinte deve ter o máximo de atenção com o prazo do envio da declaração do Imposto de Renda, que finalizará no dia 31 de maio.