Estilista de celebridades lei barata anunciou sua aposentadoria da indústria da moda.

Barata, que recentemente vestiu várias celebridades no Pós festa do OscarIncluindo Hunter Schafer em Ann Demeulemeester, levou para Instagram para compartilhar a notícia com seus seguidores.

“Meu copo está vazio”, escreveu ele na legenda. “Obrigado a todos que apoiaram a mim e minha carreira ao longo dos anos. Cada pessoa que confiou em mim com sua imagem, sou muito grato a todos vocês.”

Barata citou o política, mentiras e falsas narrativas dentro da indústria como o motivo de sua aposentadoria. “Se esse negócio fosse só sobre roupas, eu faria pelo resto da minha vida, mas infelizmente não é!” ele escreveu. Fãs, editores, blogueiros e celebridades expressaram seu apoio e preocupação nos comentários.

O ícone da moda e estilista de Zendaya se despede da indústria

Roach é mais conhecido por seu trabalho com a atriz Zendayacriando alguns dos looks de tapete vermelho mais icônicos dos últimos anos.

Em 2021, Zendaya ganhou o Prêmio CFDA Fashion Icon enquanto usava um Vera Wang conjunto de duas peças. Em seu discurso de aceitação, ela elogiou as proezas de alfaiataria de Roach.

“Felizmente, quando eu tinha 14 anos, encontrei meu co-diretor. Alguém que viu o que eu fiz e, às vezes, mais do que eu jamais poderia imaginar por conta própria, que sendo lei barata,” ela disse.

Roach estilizou uma série de celebridades da moda, incluindo Megan Thee Stallion, Kerry Washington, Celine Dion, Emma Watson, Ariana Grande, Priyanka Chopra, Issa Rae, Lindsay Lohan, e mais. Apesar de sua aposentadoria, o impacto de Roach na moda e em Hollywood é inegável, e seu legado continuará a inspirar futuras gerações de estilistas.