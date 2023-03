Estranho: estrela do Vikings Pro-Bowl diz adeus aos fãs, apesar da equipe negar sua liberação

Ttrês vezes Pro-Bowler Za’Darius Smith se despediu dos torcedores dos Vikings após uma excelente temporada na Minnesota. Seu tweet de despedida parecia rotineiro: mais um jogador sendo vítima do teto salarial e acertando o mercado aberto.

Há um grande problema. Segundo relatos, Minnesota não tem planos de cortar ferreiro. O que contribui para, no mínimo, um impasse embaraçoso.

Za’Darius Smith ainda tem mais 2 anos de contrato

O Pro-Bowl pass-rusher ainda tem dois anos restantes em seu contrato com os Vikes. Seu cap-hit está definido para $ 15,5 milhões em 2023. Com apenas $ 3,3 milhões em dinheiro morto, Minnesota economizaria $ 12,2 milhões no limite de espaço que provavelmente seria fundamental antes do período de agência livre iminente e do Draft.

A mensagem de despedida de Smith é uma forma de forçar a mão dos vikings? Por enquanto, parece ser o caso.

Depois de seu acordo ‘prove-it’, Smith poderia buscar um contrato melhor

Apesar dos 30 anos Za’Darius Smith sendo uma mercadoria estabelecida da NFL, seu contrato de três anos com Minnesota em 2022 ainda era uma espécie de provar negócio. O pass-rusher perdeu a maior parte da temporada de 2021 com os Packers devido a uma lesão nas costas antes de se tornar um agente livre.

Agora Smith provou seu valor mais uma vez, ajudando os Vikings a vencer o NFC Norte. E como ele está no estágio final de sua carreira na NFL, sua mensagem de despedida pode ser uma forma de forçar os Vikings a refazer seu contrato.