Estrela da NBA Bradley Beal sob investigação policial sobre incidente pós-jogo com fãs

Ala-armador do Washington Wizards Bradley Beal – três vezes All-Star da NBA – está sob investigação policial … depois que ele se envolveu em um confronto com alguns intrusos após um jogo na semana passada, TMZ Sports aprendeu.

A queixa contra Beal foi apresentada em 22 de março, de acordo com o Departamento de Polícia de Orlando, cerca de 24 horas depois que o jogador de basquete se envolveu em uma briga com dois torcedores após a derrota de seu time por 122 a 112 para o Magic, na Flórida.

A disputa entre Beal e os torcedores surgiu logo após o jogador de 29 anos descer um túnel até o vestiário do Wizards no Amway Center.

Um dos caras de um grupo gritou com Beal: “Você me fodeu [out of] $ 1.300, seu filho da puta!

Beal então se virou, caminhou em direção aos fãs e pareceu tirar o chapéu da cabeça de um dos caras em resposta ao protesto.

Beal e os fãs então ficaram boquiabertos, com Beal chamando o comentário de “desrespeitoso”.

“Fique com um dinheirinho”, disse Beal. “Eu não dou a mínima para nenhuma das suas apostas ou parlays, mano. Não é por isso que eu jogo.”

As coisas estavam tensas entre Beal e o grupo – com os homens trocando uma enxurrada de palavras – antes que a estrela do Wizards fosse conduzida ao vestiário sem mais incidentes.

A mandíbula para frente e para trás durou cerca de 50 segundos

De acordo com documentos da polícia, Beal está sendo investigado por agressão.

Entramos em contato com os Wizards para comentar, mas até agora, nenhuma resposta ainda. O Magic, por sua vez, nos diz que está ciente do incidente e está deixando o OPD lidar com isso.