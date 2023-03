Estrela da realidade presa por compartilhar vídeo de sexo sem o consentimento do parceiro

A Estrela de reality show do Reino Unido foi presa por 21 meses sexta-feira (3 DE MARÇO DE 2023) por compartilhar um vídeo privado dele fazendo sexo com sua ex-namorada Georgia Harrison em seu Site OnlyFans.

Stephen Bear, que ganhou “Celebrity Big Brother” em 2016, foi condenado pelo juiz Christopher Morgan em Chelmsford Crown Court. O tribunal ouviu que o casal fez sexo consensual, mas Harrison não sabia que estava sendo gravado. Ela pediu para ele não divulgar o material, mas ele apareceu no WhatsApp e depois mais amplamente online.

A promotoria disse que Bear carregou a filmagem “ou ele mesmo ou carregou para OnlyFans e lucrou financeiramente”.

Bear negou todas as acusações, mas foi considerado culpado de voyeurismo e duas acusações de divulgar fotografias e filmes sexuais privados com a intenção de causar sofrimento. Bear também foi obrigado a assinar o registro de criminosos sexuais e recebeu uma ordem de restrição para não entrar em contato com Harrison por cinco anos.

Harrison, que apareceu em reality shows britânicos de sucesso “The Only Way Is Essex” e “Love Island”, renunciou ao seu direito ao anonimato para chamar a atenção para a questão da pornografia de vingança.