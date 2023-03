Estrela de Goonies Corey Feldman torcendo por Ke Huy Quan antes do Oscar

A ex-estrela infantil – que atuou ao lado de Ke no clássico dos anos 1980 – disse Página Seis que ele estará torcendo pelo KHQ no domingo, quando ele estará assistindo de casa e esperando que seu ex-colega de elenco consiga uma vitória de Melhor Ator Coadjuvante, para o qual ele foi indicado.

Agora que Ke Huy está de volta aos holofotes com seu filme ‘Everything Everywhere All at Once’, Corey está totalmente a favor. Ele diz que viu ‘EEAAO’ e sabia que era especial … acrescentando que deu alguns conselhos a Ke – a saber, “mantenha a cabeça erguida e não deixe que eles cheguem até você”.