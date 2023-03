Estrela de ‘Hide Your Kids’ Antoine Dodson fala sobre ‘Digital Blackface’

Conversamos com a estrela viral – cujas citações icônicas da notícia do WAFF de 2010, incluindo “esconda seus filhos, esconda sua esposa”, foram transformadas em uma música cativante – e ele opinou sobre a controvérsia digital Blackface da CNN. Acontece que ele tem muito a dizer sobre isso.

Enquanto alguns podem concordar com o escritor , John Blake , o consenso parece ir na direção oposta – e Antoine está nesse campo. BTW, ele também aborda o incidente assustador da vida real de sua irmã sendo transformado em humor … e ele explica por que ele é bom com isso também.

No ano passado, Antoine entrou no negócio de bebidas para adultos parceria com uma cervejaria do Alabama para criar a cerveja “Run N Tell That” e recentemente lançou seu próprio molho picante.