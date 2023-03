Estrela de ‘RHOA’ Drew Sidora acusa o ex-marido Ralph de traição e abuso

Drew Sidora está explicando exatamente por que ela está terminando com seu ex-marido, Ralph Pittman, acusando-o de trapacear, abusar e mexer com suas finanças.

Ela continua acusando Ralph de ser um trapaceiro em série durante o casamento – até mesmo alegando que algumas das mulheres com quem ele supostamente teve casos esfregaram isso na cara dela – enviando capturas de tela de seus “sexts” com Ralph.

Isso não é tudo … Drew também diz que Ralph recentemente ficou fisicamente com ela, alegando que no mês passado ele pegou o telefone da mão dela, fazendo-a cair no chão. Ela diz que Ralph gritou com ela, dizendo que pagava a conta do celular, então o telefone era dele.