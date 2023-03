Estrela de ‘RHOA’, marido de Drew Sidora, Ralph Pittman, pede divórcio

Drew Sidora marido de, Ralph Pittman quer terminar o casamento de quase 10 anos … e acaba de oficializá-lo no tribunal.

A estrela de ‘Real Housewives of Atlanta’ estava recebendo os documentos do divórcio que foram arquivados na semana passada em Gwinnett County, GA – onde Ralph expôs o que ele quer da separação … tocando em como ele quer lidar com seus 2 filhos e sua propriedade compartilhada.