Estrela do country Clay Walker é flagrada repreendendo motorista de ônibus

cantor country Clay Walker está em apuros depois de ser pego no áudio repreendendo o motorista do ônibus … mas Clay nos diz que caiu há um ano e é tudo água passada.

Embora esta seja claramente uma conversa unilateral intensa, Clay disse ao TMZ … “Isso aconteceu há mais de um ano e ocorreu no final de um fim de semana longo e difícil. O motorista do ônibus e eu nos reconciliamos imediatamente e somos amigos e mantenha contato.”

FYI – Clay está no jogo country desde seu álbum de estreia no início dos anos 90 … primeiro liderando as paradas com seu single, “What’s It to You”.