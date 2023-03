Estrela do softball do estado do Mississippi se torna viral com postagens picantes nas redes sociais

Brylie St. Clairum jovem de 21 anos da Universidade Estadual do Mississipi, é a mais recente atleta feminina a fazer seu nome nas mídias sociais desde a introdução de NADA.

Saint Clair tornou-se rapidamente um influenciador com muitos seguidores de mais de 56K no Instagram e 174K no TikTok.

St. Clair’s as postagens nas redes sociais são principalmente relacionadas ao beisebol, mas ela também publica a armadilha ocasional da sede. Suas postagens recentes se tornaram virais, mostrando suas habilidades dentro e fora do campo.

Verão passado, Saint Clair chamou a atenção com um vídeo de si mesma comendo macarrão, que rendeu mais de 1,7 milhão de visualizações. O Sand Rock, Alabama nativa frequentou o ensino médio em sua cidade natal antes de se matricular na Mississippi State.

Supere Olivia Dunne: Brylie St. Clair pretende ser a nova rainha das mídias sociais

Embora ela tenha um longo caminho a percorrer para alcançar LSU ginasta Olivia Dunneque tem um patrimônio líquido de US$ 3,3 milhões e 11 milhões de seguidores no IG e no TikTok, St. Clair está ganhando fãs e seguidores rapidamente.

Com seu talento e popularidade crescente, não há como dizer aonde sua presença na mídia social a levará no futuro.