Estrelas de ‘RHOM’ Alexia Echevarria e Adriana de Moura ainda não falam sobre conflito de acidente de carro

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

Estrela de “As verdadeiras donas de casa de Miami” Alexia Echevarria nos diz que ela ainda não está falando com seu colega de elenco Adriana de Mouradepois de comparar sua lesão no pé com o acidente de carro quase fatal do filho de Alexia … mas ela ainda tem esperança de que o relacionamento possa ser reparado.

Temos Alexia e seu marido Todd Nepola do lado de fora do Il Pastaio em Bev Hills e ela diz que Adriana não a procurou depois de filmar o explosivo reencontro – ela esperava ouvir algo de seu colega de elenco.

Fãs da série sabem que Adriana estragou o pé após colegas de elenco Guerdy Abraira dar Kiki Barth caiu em cima dela na viagem do elenco às Bahamas nesta temporada, e Adriana comparou a lesão no pé com o que o filho de Alexia Frankie enfrentou em 2011.

Frankie estava no carro de um amigo quando eles sofreram um grave acidente… resultando em danos cerebrais permanentes. Desnecessário dizer que os dois eventos não são nem de longe comparáveis.

Adriana já tentou consertar o relacionamento algumas vezes no programa desta temporada… mas Alexia ainda não aceitou um pedido de desculpas.