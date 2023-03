‘Eu quero Leon em seguida’: Profissionais reagem a Leon Edwards vs. Kamaru Usman 3, chamam o campeão

Leon Edwards fez isso de novo.

O atual campeão dos meio-médios do UFC defendeu seu título diante de seu fiel londrino no sábado, ganhando a decisão majoritária sobre Kamaru Usman no evento principal do UFC 286. A vitória colocou Edwards em uma vantagem de 2 a 1 na série contra Usman e validou o icônico nativo de Birmingham vitória por nocaute no quinto assalto no UFC 278, que lhe rendeu o título dos meio-médios em uma das atuações mais chocantes da história do UFC.

Confira abaixo como o mundo do MMA marcou a disputada luta, incluindo algumas frases de destaque de alguns dos maiores nomes do esporte.

Eu quero Leon no próximo mês de outubro em Abu Dhabi — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 19 de março de 2023

Acho que a dedução de pontos é o fator decisivo. Acho que Edwards vence de perto ou é um empate? O que vocês acham? #UFC286 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 19 de março de 2023

Eu tenho Usman por muito? Vocês caras —Sam Alvey (@smilensam) 18 de março de 2023

Parabéns ao meu irmão jamaicano pela vitória. Kingston vamos!! #UFC286 — Ode’ ⭕️sbourne (@OdeOsbourne) 19 de março de 2023

Caramba, perdeu um ponto e ainda ganhou. Achei que foi um vôo apertado, boa luta pessoal. — URIAHHALL (@UriahHallMMA) 19 de março de 2023

Uau ! Com o ponto! Essas são uma dessas lutas que tenho que assistir novamente amanhã. Eu pensei que Usman ganhou. #UFC286 —Chris Weidman (@chrisweidman) 19 de março de 2023

Nenhum dos dois realmente sofreu nenhum dano significativo nessas cinco rodadas. #UFC286 – Alan Jouban (@AlanJouban) 19 de março de 2023

LEON ROCKY EDWARDS!!!!! Ele fez uma performance infernal e fez isso na frente de uma torcida também!! #UFC286 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 19 de março de 2023

Acho que razor close usman tem 2 e 4 mais 1 idk, também posso ver um empate #UFC286 — Truck Gordon (@TruckMMA_UFC) 19 de março de 2023

Lol, eles estão tentando tanto dar a chance a Colby, o covarde – Belal Muhammad (@bullyb170) 19 de março de 2023