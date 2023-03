EUA de olho em grupos de chips lógicos de ponta; convida os candidatos a apresentarem declarações de interesse

De olho na oportunidade de US$ 1 trilhão em semicondutores até 2030 e fortalecendo a liderança na fabricação de chips, o governo Joe Biden abriu o processo de inscrição para empresas que disputam uma parcela do financiamento de chips. O Departamento de Comércio está buscando aplicativos para revitalizar a indústria doméstica de semicondutores e trazer as cadeias de suprimentos de volta aos EUA. O departamento está incentivando todos os candidatos em potencial, incluindo aqueles para futuras oportunidades de financiamento, a enviar declarações de interesse para avaliar o interesse em todo o ecossistema de semicondutores e começar a se preparar para a análise do aplicativo.

A primeira oportunidade de financiamento busca aplicações para projetos de construção, expansão ou modernização de instalações comerciais para produzir semicondutores de ponta, de geração atual e de nós maduros. Isso inclui a fabricação de wafer de front-end e a embalagem de back-end. O departamento também lançará uma oportunidade de financiamento para materiais semicondutores e instalações de equipamentos no final da primavera e outra para instalações de pesquisa e desenvolvimento no outono.

Para promover a segurança econômica e nacional dos EUA, o departamento pretende tornar os EUA o lar de pelo menos dois novos clusters em grande escala de fábricas de chips lógicos de ponta e aumentar a capacidade de produção de chips de geração atual e de nós maduros, especialmente para indústrias domésticas críticas até o final da década.

A Secretária de Comércio dos EUA, Gina M. Raimondo, disse: “Quando terminarmos de implementar o CHIPS para a América, seremos o principal destino do mundo onde novas arquiteturas de chip de ponta poderão ser inventadas em nossos laboratórios de pesquisa, projetados para cada uso final aplicação, fabricados em escala e embalados com as tecnologias mais avançadas. Ao longo de nosso trabalho, estamos comprometidos em proteger o dinheiro dos contribuintes, fortalecer a força de trabalho da América e dar às empresas americanas uma plataforma para fazer o que fazem de melhor: inovar, escalar e competir”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, assinou um CHIPS and Science Act de US$ 280 bilhões, que inclui US$ 52 bilhões em subsídios a semicondutores, em agosto do ano passado. Como parte do CHIPS and Science Act, o Departamento de Comércio supervisiona US$ 50 bilhões para revitalizar a indústria de semicondutores dos EUA, incluindo US$ 39 bilhões em incentivos para semicondutores.