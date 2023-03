Euro 2020: O sorriso volta ao rosto de Cristiano Ronaldo: o português está de volta com força

Cristiano Ronaldo sente-se em casa novamente.

O talismã português precisou de apenas dois jogos para se reconciliar com a seleção, demonstrando que está longe de terminar o futebol internacional.

Depois de uma Copa do Mundo decepcionante e uma ida polêmica para a Arábia Saudita, o atacante de 38 anos marcou quatro gols em Portugaldois primeiros jogos nas eliminatórias para o Campeonato Europeu de 2024.

As suas exibições mostraram que ele ainda é o líder que os torcedores se acostumaram a ver vestindo o vermelho e o verde da seleção portuguesa.

ronaldo marcou duas vezes na goleada de 6 a 0 sobre Luxemburgo no domingo, três dias depois de marcar mais dois gols na vitória de Portugal por 4 a 0 sobre Liechtensteinquando se tornou o jogador com mais internacionalizações por uma seleção masculina com 197.

“Dois jogos, duas vitórias”, disse o capitão de Portugal nas suas redes sociais após a vitória sobre o Luxemburgo.

“Feliz por ter contribuído para um início muito positivo da nossa seleção – vamos lá!” ele adicionou.

Enquanto ronaldo pode ter marcado os gols contra dois times europeus de classificação inferior, eles pareciam suficientes para ajudar a restaurar sua confiança e seu papel como titular de sua seleção nacional.

Das lágrimas da Copa ao adiamento da despedida

A última vez ronaldo estava em campo com Portugal, o atacante foi visto chorando quando sua seleção caiu da Copa do Mundo no Catar depois de perder para o Marrocos.

ronaldo foi rebaixado ao banco de suplentes pelo então treinador Fernando Santos em um movimento gerencial controverso.

A decepcionante Copa do Mundo, juntamente com sua decisão de aceitar um negócio lucrativo do lado saudita Al Nassercolocou em dúvida seu futuro na seleção.

Ele disse na semana passada que não tinha certeza se voltaria a jogar em nível internacional e que só voltou depois de discutir o assunto com sua família e percebeu que ainda não era hora de “jogar a toalha”.