Eurobike oferece novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Eurobike, fundada no ano de 2002, é a primeira concessionária de veículos premium do Brasil. A companhia está ganhando cada vez mais espaço no mercado, graças à expertise no atendimento.

Com 18 anos de história, a companhia reúne uma série de produtos e soluções de alto padrão para os clientes. Nesta data, a empresa divulgou novas oportunidades de empregos pelo país. Confira, a seguir.

Banco de Talentos Eurobike – Brasil;







Ana. de Qualidade – Brasília / DF;







Aux. de Manutenção Predial – Ribeirão Preto / SP;







Ass. de e-commerce – Ribeirão Preto / SP;







Con. de Serviços – Brasília / DF e Goiânia / GO;







Coor. Comercial – Goiânia / GO;







Des. Gráfico – Brasília / DF;







Estágio em Adm. – Brasília / DF e Ribeirão Preto / SP;







Estágio em Atendimento Digital – São Paulo / SP;







Estágio em Eng. – São Paulo / SP, Ribeirão Preto / SP e Brasília / DF;







Exe. de Vendas – Goiânia / GO, Brasília / DF, São Paulo / SP e Ribeirão Preto / SP;







Lavador de Veículos – Ribeirão Preto / SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e critérios imprescindíveis das vagas ofertadas.

Como se candidatar

Com 18 anos de história, a companhia é uma referência em atendimento. Nesta data, novos cargos foram divulgados. Acesse o site 123empregos para mais informações.

