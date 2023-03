Evolução dos Atributos Ambientais na Índia

Os atributos ambientais representam as características da geração de energia elétrica que possuem um valor intrínseco (excluindo a produção de energia), decorrente dos benefícios ambientais percebidos da geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, que resultam na prevenção de impactos adversos ao meio ambiente. Para que os geradores de energia renovável (RE Generators) obtenham benefícios tangíveis dos atributos ambientais, vários sistemas de rastreamento de energia renovável evoluíram. Estes ajudam os geradores de ER a monetizar o componente verde da eletricidade, vendendo atributos ambientais a várias entidades (obrigatórias e voluntárias), criando assim a liquidez necessária. Os geradores de RE na Índia têm percebido os benefícios dos atributos ambientais registrando seus projetos sob o mecanismo de certificação de energia renovável (RECs) e vários outros programas internacionais, conforme descrito abaixo.

Certificados de Energia Renovável

A Índia introduziu RECs em 2010. Isso não apenas ajudou os geradores de RE, mas também as entidades a cumprir suas obrigações de compra de energia renovável (RPO). Consequentemente, a Comissão Central de Regulação de Eletricidade (CERC) notificou a antiga Comissão Central de Regulação de Eletricidade (Termos e Condições para Reconhecimento e Emissão de Certificado de Energia Renovável para Geração de Energia Renovável), Regulamentos de 2010 (antigo Regulamentos CERC REC), que regiam o credenciamento, registro, emissão, negociação e resgate de RECs. Atualmente, na Índia, 3.956 Geradores de ER registraram seus projetos de energia renovável sob o mecanismo REC e 78.473.007 RECs foram emitidos.

No entanto, uma redução no preço mínimo e no preço de tolerância de RECs em trocas de energia devido a uma incompatibilidade de demanda e oferta de RECs fez com que os geradores de ER optassem por outros atributos ambientais lucrativos. De acordo com os antigos Regulamentos CERC REC, os RECs não podiam ser negociados em plataformas internacionais, pois sua negociação era limitada a bolsas de energia, ou seja, Indian Energy Exchange Limited (IEX) e Power Exchange India Limited (PXIL), e apenas cidadãos indianos e entidades indianas eram permissão para registrar e negociar na IEX e PXIL. Além disso, o comércio bilateral de RECs não era permitido pelos Regulamentos Erstwhile CERC REC.

Em um movimento para abordar algumas dessas questões, a CERC emitiu recentemente o Regulamento da Comissão Reguladora Central de Eletricidade (Termos e Condições para Certificados de Energia Renovável para Geração de Energia Renovável), 2022 (Regulamentos CERC REC), em 09 de maio de 2022. Os Regulamentos CERC REC introduziu um preço baseado no mercado para RECs, inter alia, removendo a provisão de preço mínimo / tolerância, permitindo a negociação de RECs por meio de comerciantes de eletricidade (além da negociação por meio de bolsas de energia) e tornando a validade das RECs perpétua (que eram válidas apenas para 1.095 dias sob os antigos Regulamentos CERC REC).

Certificados Internacionais de Energia Renovável

O International REC Standard (I-REC Standard) é outro sistema de rastreamento de energia renovável sob o qual os geradores de ER podem registrar seus projetos para emissão de certificados internacionais de energia renovável (I-RECs), que podem ser adquiridos por comerciantes de eletricidade, corretores e consumidores voluntários. A Green Certificate Company (GCC) foi reconhecida pelo padrão I-REC para emitir I-RECs na Índia. A Statkraft, em 2016, juntamente com sua parceira indiana Malana Power Company Limited, tornou-se a primeira RE Generator na Índia, a registrar seu projeto hidrelétrico de 86 MW com o I-REC Standard e negociar em I-RECs. Notavelmente, os I-RECs também podem ser negociados internacionalmente, já que o registro dos I-RECs está localizado fora da Índia. Portanto, tais RE Generators podem facilmente transferir I-RECs para entidades fora da Índia.

Créditos de Carbono

Conforme a Índia se tornou signatária do Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Protocolo de Quioto), os geradores de RE podem aproveitar os benefícios dos créditos de carbono, registrando seus projetos de energia renovável no mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) por meio do Autoridade Nacional de Desenvolvimento Limpo, para emissão de créditos certificados de redução de emissões (CERs) que podem ser negociados em plataformas internacionais como o EU-ETS. As RCEs foram brevemente negociadas na Índia como negociações de futuros na Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) e na National Commodity & Derivatives Exchange Limited (NCDEX) em 2008, mas suas negociações foram abruptamente interrompidas porque o mercado de derivativos de carbono não conseguiu se desenvolver localmente. Globalmente, 7.845 projetos foram registrados no mecanismo do MDL e um total de 2.195.926.698 RCEs foram emitidos.

Embora a Índia tenha o segundo maior RCEs emitidos para projetos de energia renovável no mundo, o maior impedimento para geradores de ER aqui foram: (a) restrição da UE sobre o uso de RCEs de projetos de energia renovável registrados após 31 de dezembro de 2012 (ou seja, a expiração do primeiro período de compromisso de 2008-2012 do Protocolo de Quioto), de países que não são classificados como ‘Países Menos Desenvolvidos’ (a Índia sendo um mercado emergente não se enquadra na categoria de ‘País Menos Desenvolvido’); e (b) restrição imposta ao resgate de RCEs emitidas antes de 2020 no âmbito do Protocolo de Quioto, devido a disposições desfavoráveis ​​do Acordo de Paris no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP21). Isso resultou na Índia com um dos maiores números de RCEs não utilizadas e causou uma queda sistemática nos preços globais de RCEs.

Créditos Voluntários de Carbono

Com as empresas majoritárias alinhadas à meta de neutralidade de carbono da COP 21, o mercado de créditos voluntários de carbono (VCCs) cresceu nos últimos tempos. Os VCCs fornecem aos RE Generators um instrumento adicional para gerar liquidez vendendo VCCs fora da Índia. Verified Carbon Standard – Verra (VCS), Gold Standard, International Carbon Reduction & Offset Alliance e Global Emission Standards são alguns dos programas sob os quais os RE Generators na Índia podem registrar seus projetos para aproveitar os benefícios dos VCCs. VCS é geralmente preferido por RE Generators na Índia devido ao seu reconhecimento internacional.

A interação entre cada um desses programas não é totalmente clara na Índia. Os I-RECs evitam a contagem dupla do ‘componente verde’ da eletricidade, ao não permitir que projetos registrados sob os RECs na Índia ou aproveitando outros benefícios concessionais sejam registrados sob o Padrão I-REC. As regras internas desses VCCs também proíbem os geradores de ER de negociar simultaneamente em RECs e VCCs, a fim de evitar dupla contagem e ‘lavagem verde’.

A jurisprudência sobre a natureza jurídica dos atributos ambientais obtidos por meio do sistema internacional de rastreamento de energia renovável na Índia ainda está evoluindo. ‘Créditos de carbono’ e RECs foram reconhecidos como bens de acordo com a Lei de Contratos de Valores Mobiliários (Regulamento) de 1956 e a Lei de Imposto sobre Bens e Serviços de 2017, respectivamente. Consequentemente, os atributos realizados em qualquer sistema internacional de rastreamento de energia renovável, incluindo VCCs, seriam considerados bens na Índia. No entanto, fatores como ‘situação’ desses bens e o status residencial das partes contratantes terão que ser analisados ​​para determinar a aplicabilidade dos regulamentos da FEMA para exportação de tais atributos.

Os sistemas internacionais de rastreamento de energia renovável, como I-RECs, CERs e VCCs, oferecem uma alternativa atraente aos RECs devido aos preços orientados pelo mercado e à livre transferência desses certificados. À medida que o mercado de venda de atributos ambientais evolui na Índia, mais clareza surgirá em termos do status legal de tais atributos, tributação sobre transferências de tais atributos e conformidade com a FEMA. Isso ajudaria a remover várias incertezas legais com relação a I-RECs, CERs e VCCs.