Evra: Se Messi tivesse a mesma ética de trabalho de Cristiano, teria hoje 15 Bolas de Ouro

Patrice Evra afirmou que Lionel Messi é mais talentoso do que Cristiano Ronaldo mas destacou que o capitão argentino não ostenta o antigo Manchester United ética de trabalho da estrela.

O francês destacou que se Messi trabalhou tanto quanto Cristiano fez, ele teria ganho o dobro do número de prêmios Ballon d’Or que ele conseguiu até o momento.

“Quero explicar porque digo Ronaldo sempre”, disse Evra no canal do Rio Ferdinand no YouTube.

“Não é só porque ele é meu irmão. É porque eu estou apaixonada por ele. [his] Ética de trabalho. Deus apenas deu um talento a Messi, enquanto Cristiano teve que trabalhar para isso.

“Mesmo que ele tivesse talento, ele tinha que trabalhar para isso. Acho que se Messi tivesse a mesma ética de trabalho de Cristiano, Messi provavelmente teria 15 Bolas de Ouro hoje. Estou simplesmente apaixonado por pessoas que trabalham duro. É por isso que escolho o Cristiano.”

Nenhum jogador ganhou mais prêmios Ballon d’Or do que Messi, que recebeu sete. Ele é seguido por ronaldoque tem cinco.

O capitão da Argentina pode ganhar sua oitava Bola de Ouro este ano, depois de liderar sua seleção até a glória na Copa do Mundo.