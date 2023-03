Ex-astro da NFL, Brandon Marshall pede que Aaron Rodgers se aposente

Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro na NFL, deixando fãs e times em suspense.

mas ex Pro Bowl receptor largo Brandon Marshall agora pesou no debate, instando Rodgers para se aposentar do esporte.

Em uma mensagem de vídeo postada no Instagram na terça-feira, marechal parabenizado Rodgers em sua carreira de sucesso e sugeriu que ele não tem mais nada a provar. Ele disse: “Não há problema em ir embora, mano. Não há mais nada a provar. Vá viajar pelo mundo. Vá explorar. Vá construir sua família.”

Marshall, que jogou por 13 temporadas e foi seis vezes Pro Bowl a própria seleção, também reconheceu Rodgers’ sucesso em campo, dizendo que foi um dos zagueiros mais condecorados da história do esporte. Ele até sugeriu que o legado de Rodgers em Baía Verde abrangeria gerações. No entanto, Marshall ainda o incentivou a se aposentar antes da temporada de 2023.

Por que Brandon Marshall pediu a Aaron Rodgers que se aposentasse?

Não está claro por que Marshall se sentiu compelido a fazer essa declaração sobre Decisão de carreira de Rodgers, mas ele parecia apaixonado pela situação. Muitos torcedores aguardam ansiosamente a decisão de Rodgers, já que há relatos de times que podem negociar pelo veterano de 18 anos continuar a vir à tona.

O embaladores também estão esperando ansiosamente pela decisão de Rodgers, pois isso pode ter grandes implicações para o futuro deles. Apesar das incertezas, Rodgers continuou jogando em alto nível, levando os Packers à Jogo do campeonato da NFC nesta última temporada.

Só o tempo dirá o que Rodgers decidirá fazer, mas, por enquanto, fãs e analistas continuarão especulando sobre seu futuro no NFL.