Ex-cunhado de Michael Jackson quer colocar a mãe de MJ no depoimento sobre julgamento de memorabilia roubada

Jeffrey Phillips, que costumava estar com LaToya Jackson, a irmã de Michael Jackson está exigindo que sua ex-sogra deponha, já que ele está atualmente lutando contra as acusações de que ele pegou US $ 1 milhão em memorabilia do Rei do pop.

Phillips está sendo acusado de tirar vantagem da emergência médica de Michael Jackson, que acabou com sua vida. As pessoas afirmam que enquanto o Rei do Pop estava indo para o hospital, Phillips levou objetos do espólio de MJ.

Agora, de acordo com o radar online, documentos judiciais dizem que Phillips está exigindo Katherine Jackson depõe e é deposto, pois afirma que a sogra lhe disse para levar as coisas porque a casa precisava ser esvaziada logo.

109 CDs e DVDs com anotações de MJ foram levados entre outras coisas

De acordo com o radar online, os itens que foram removidos são “aproximadamente 109 CDs/DVDs, a maioria dos quais contém notas manuscritas ou são edições especiais privadas, documentos pessoais e legais, notas manuscritas, 5 discos rígidos, um conjunto de microfones, um álbum de fotos com Jackson na capa, 3 laptops Mac prateados, dois iPods, dois ditafones com 2 microcassetes e 3 fitas cassete padrão”.

O espólio de Michael Jackson alega que Jeffrey Phillips pegou os itens

“Nunca vendi um único item de Carolwood nem os exibi publicamente”, disse ele. “Eu nunca menti sobre ter os itens de Carolwood ou de outra forma ocultei o fato de que os mantinha armazenados. Os membros da família de Jackson sabiam que eu tinha esses itens..”

Ele acrescentou: “se o Espólio tivesse simplesmente pedido a propriedade e não tivesse recorrido à armação premeditada e às táticas de intimidação, eu teria ligado para La Toya para informá-la de que o Espólio estava solicitando os itens, e nós dois teríamos então ligou para a mãe dela. Se a Sra. Jackson me instruisse a devolver a propriedade ao Espólio, eu o teria feito. Embora a propriedade tenha sido dada a mim e pertença a mim, eu não teria recusado um pedido de propriedade do Jackson família.”

