Ex-engenheiros da Apple arrecadam US$ 100 milhões para desenvolver produtos de IA, fazem parceria com OpenAI, Microsoft, LG

A Humane Inc., uma startup fundada por ex-funcionários da Apple Inc., anunciou que levantou US$ 100 milhões em sua última rodada de financiamento. Isso eleva o valor total arrecadado pela empresa para US$ 241 milhões desde sua fundação em 2018. No entanto, a empresa ainda não divulgou o que está construindo, afirmando apenas que é uma “plataforma de software e dispositivo de consumo construído desde o início para fins artificiais”. inteligência.”

De acordo com um vídeo postado pela Humane e registros de patentes, parece que a empresa está desenvolvendo um dispositivo vestível que projetará informações no mundo real e permitirá que os usuários manipulem essas informações com as mãos. Espera-se que este dispositivo seja lançado nesta primavera.

A Humane também anunciou que está colaborando com a OpenAI, criadora de produtos de inteligência artificial (IA), como ChatGPT e Dall-E, para integrar a tecnologia da OpenAI ao dispositivo da Humane. Sam Altman, cofundador da OpenAI e investidor anterior da Humane, participou da rodada de financiamento na quarta-feira.

Além disso, a Humane afirmou que está trabalhando com a Microsoft, que construiu uma enorme infraestrutura de computação em nuvem especificamente para IA, para trazer a plataforma de serviços de software da Humane ao mercado.

“Nossos produtos são construídos em um dispositivo integrado e plataforma de nuvem que nos permitirá, e outros, criar experiências orientadas por IA que parecem naturais, divertidas e necessárias”, disse Patrick Gates, outro veterano da Apple que é diretor de tecnologia da Humane, em uma afirmação.

A Humane também fez parceria com a LG Electronics Inc em projetos potenciais de pesquisa e desenvolvimento para a próxima fase dos produtos Humane. A empresa também anunciou uma possível colaboração com o Tech Fund da Volvo Car, que seria o primeiro exemplo da oferta da Humane aplicada à indústria automotiva.

(Com entradas da Agência)

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário

Assista: Shaliza Dhami é a primeira oficial da IAF a chefiar a Unidade de Comando de Combate