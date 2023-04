Ex-estrela de ‘Bachelorette’ Joshua Tylerbest é preso por posse de pornografia infantil

de Joshua Tyler — um competidor é Katie ThurstonA temporada de “The Bachelorette”, que na verdade foi muito longe – foi presa e acusada de ter pornografia infantil com ele … TMZ descobriu.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, o consultor de TI foi preso no mês passado em Miami – a polícia diz que uma conta do Google registrada para ele foi sinalizada por supostamente fazer upload de aproximadamente 50 imagens/vídeos mostrando abuso sexual infantil.

Os policiais obtiveram um mandado de busca da conta do Google e afirmam ter encontrado evidências de Tylerbest interagindo com as imagens de pornografia infantil.

A polícia diz que eles revistaram sua residência e apreenderam vários itens eletrônicos, incluindo seu iPhone – que eles afirmam conter 15 arquivos que se encaixam na conta de pornografia infantil. Os policiais afirmam que os clipes incluem vídeos de crianças – algumas das quais com menos de 10 anos – envolvidas em atos sexuais explícitos com adultos.

Ele agora foi formalmente acusado de 15 acusações criminais de posse de materiais que mostram uma performance sexual de uma criança… das quais ele se declarou inocente. Tylerbest deve voltar ao tribunal em junho.

Como dissemos anteriormente, Tylerbest teve uma pequena corrida durante o tempo de Katie como a ‘Bachelorette’ em 2021. Ele sobreviveu a quatro semanas, mas foi eliminado depois disso. Não havia nada particularmente escandaloso em seu tempo na TV e, na época, ele era relativamente bem visto.

Ele continuou a confraternizar com outras estrelas de ‘Bachelorette’, conforme documentado em sua mídia social – ele atingiu a cidade com outros concorrentes que estavam no programa.