Ex-funcionária do Twitter demitida semanas antes da licença-maternidade; descreve a experiência da aquisição de Elon Musk

Os funcionários do Twitter que estão na empresa e que foram demitidos enfrentaram incertezas e lutas desde que o bilionário Elon Musk comprou a marca de mídia social no ano passado. Uma dessas funcionárias, que estava grávida na época da aquisição do Twitter por Elon Musk, revelou o impacto das demissões em sua vida. Ali foi demitido na primeira rodada de demissões.

Segundo reportagem da CNN, Bim Ali estava grávida na época da primeira rodada de demissões. Ela planejava tirar uma licença maternidade de cinco meses, mas se viu sem emprego e sem plano de saúde quando seu bebê nasceu. Ela descreveu o período anterior à aquisição por Elon Musk como incerto, pois não havia clareza se ele concluiria o negócio. E logo após a aquisição, ela foi avisada para sair na primeira rodada de demissões.

Bim Ali faz parte de uma ação coletiva contra Musk e o Twitter. Em resposta às demissões, mais de 1.500 ex-funcionários do Twitter entraram com ações legais, apresentando demandas de arbitragem e quatro ações coletivas contra o Twitter em busca de indenizações adicionais que alegam ter sido prometidas pela empresa antes da aquisição de Musk. Alguns ex-funcionários também alegaram discriminação por sexo e deficiência e outras questões, que a empresa argumentou no tribunal sem mérito.

O Twitter decidiu rejeitar os quatro processos de ação coletiva, dizendo que suas demissões eram legais e que os funcionários deveriam buscar suas reivindicações em arbitragem. Um juiz decidiu no mês passado a favor da empresa que pelo menos alguns trabalhadores não poderiam prosseguir com suas reivindicações por meio de uma ação coletiva e, em vez disso, deveriam prosseguir por meio de arbitragem.

Tempos de incerteza no Twitter

Apenas algumas semanas depois de Musk assumir o controle do site de microblogging, e após a primeira rodada de demissões, Musk alertou os funcionários remanescentes de que o Twitter poderia falir. Os problemas da plataforma de mídia social cresceram quando o Twitter decidiu restaurar algumas das contas controversas. Como resultado, as empresas de publicidade reduziram e a receita de anúncios caiu para o Twitter. Isso gerou ainda mais estresse nos funcionários para fornecer o novo serviço de assinatura do Twitter Blue. O primeiro lançamento acabou sendo desastroso para a empresa e foi revertido. No entanto, Elon Musk conseguiu lançar a nova assinatura em dezembro do ano passado.

No final do mês passado, Elon Musk conduziu outra rodada de demissões, onde cerca de 200 pessoas foram removidas. Antes da última rodada de demissões, TWitter supostamente tinha 2.000 funcionários. A empresa tinha uma força de cerca de 7.500 antes de Musk assumir o Twitter.