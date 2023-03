Ex-marido de Lisa Marie Presley, Michael Lockwood, quer representar gêmeos no tribunal

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Lockwood está pedindo a um juiz que o nomeie guardião ad litem – dando-lhe autoridade para falar por suas filhas de 14 anos em uma audiência sobre a confiança de Lisa Marie.

O TMZ revelou a história… que a confiança se encheu de dinheiro quando elvis filho único morreu 12 de janeiro . Conforme relatamos, Lisa Marie tinha 2 apólices de seguro de vida — um por US$ 25 milhões e outro por US$ 10 milhões.

Fontes ligadas à família disseram ao TMZ … há muito drama nos bastidores sobre quem administrará e controlará a confiança. Conforme informamos, Priscila Presley era uma administradora, mas Lisa Marie a expulsou dessa posição vários anos antes de sua morte e tornou sua filha mais velha riley o administrador no lugar de Priscila.

Nossas fontes nos dizem que Priscilla vai desafiar a validade da confiança, alegando que a mudança de curadores não foi feita corretamente. Riley, dizem, não quer que Priscilla assuma as rédeas, e isso inicia uma batalha familiar.

Conforme informamos, os beneficiários do fundo são Riley e os gêmeos, harpista dar Finley .

Somos informados de que Michael está alinhado com Priscilla em tudo isso … então parece que a audiência pode traçar as linhas de batalha entre Priscilla e Michael de um lado e Riley do outro.