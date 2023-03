Ex-marido de Lisa Marie Presley pede para falar em nome das filhas gêmeas em audiência de confiança

Michael Lockwoodex-marido de Lisa Maria Presleyentrou com um pedido no tribunal para representar suas filhas gêmeas, Harper e Finley, em uma próxima audiência para a confiança do cantor. Lockwood pediu a um juiz que o nomeasse guardião ad litem dos garotos de 14 anos, dando-lhe autoridade para falar em nome deles. A próxima audiência está marcada para 13 de abril.

Lockwood e Presley teve um relacionamento tumultuado, pedindo o divórcio em 2016, após dez anos de casamento. No ano seguinte, suas filhas acabaram sob custódia do estado por razões desconhecidas, com Presley alegando que Lockwood tinha pornografia infantil em seu computador, o que ele negou.

Em 2018, Presley solicitou a custódia primária de Harper e Finley, mas Lockwood pediu a custódia após o suicídio do filho de Presley, Benjamin Keoughtemendo que ela tivesse uma recaída.

Fontes revelaram que lisa marie e sua mãe, Priscila Presley, não se davam bem antes da morte prematura do cantor em janeiro. Uma amiga próxima de Lisa Marie alegou que ela estava afastada de Priscilla nos últimos sete a oito anos. “Eles só conversavam quando não havia opção”, acrescentou o amigo.

A filha mais velha de Lisa, Riley, está em uma batalha legal com sua avó.

A filha mais velha de Priscilla e Lisa Marie, Riley Keoughestão em uma batalha legal sobre os bens da falecida cantora desde sua morte. Priscilla está contestando a validade do testamento de sua filha, do qual ela havia sido retirada. Ela afirma que lisa mariea assinatura de uma emenda de 2016 parecia “inconsistente”.

Uma fonte próxima à família revelou no mês passado ao Entertainment Tonight que Priscilla e Riley também não estão se falando em meio à batalha judicial.

O pedido de Lockwood para representar Harper e Finley na próxima audiência provavelmente aumentará as batalhas legais em andamento em torno do espólio de Presley”.