Ex-mordomo da princesa Diana: não acho que Meghan seja corajosa ou forte o suficiente para estar na coroação

Paul Burrelo ex-mordomo dos últimos tempos princesa Dianaacredita que Príncipe Harry viajará ao Reino Unido para a coroação de Rei Carlos e alegou que Meghan Markle não vai se juntar a ele.

O duque e a duquesa de Sussex confirmaram no início de março que receberam um convite para participar da cerimônia que acontecerá no dia 6 de maio.

“Uma decisão imediata sobre a presença do duque e da duquesa não será divulgada por nós neste momento”, disse um porta-voz da atormentar observado.

Enquanto isso, Burrell indicou que um reencontro entre atormentar e o resto da família real pode estar muito inconformado em meio à controvérsia gerada após o lançamento de seu livro ‘Spare’.

“É provável que seja incrivelmente desconfortável para eles se comparecerem, particularmente Meghan”, disse a Closer Magazine.

“Eles estão preparados para enfrentar a música? Eu não acho Meghané corajosa ou forte o suficiente para estar lá – ela teria que olhar nos olhos de uma família que ela empurrou para baixo de um ônibus.

“Eu penso atormentar pode vir sozinha e ela provavelmente disse a ele que não poderá estar ao seu lado se ele comparecer.”

Deve-se notar que a coroação coincide com o quarto aniversário do filho do duque e da duquesa, Archie. De acordo com o especialista real Charles Raeisso pode dar Meghan a desculpa perfeita para evitar viajar para Londres para o evento.

“Então, pode ser que ela fique para trás e aproveite as comemorações com o filho”, disse. rae disse GB News.

“Existe um argumento que diz atormentar e Meghan deveria estar lá. Então, há também um argumento que diz que eles não deveriam estar lá por causa do que aconteceu no passado, o contínuo ataque a outros membros da família.”