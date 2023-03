Ex-namorada de Tiger Woods acusa estrela do golfe de trancá-la fora de sua mansão

Tiger Woods foi acusado pelo ex-companheiro Érica Herman de trancá-la fora de sua mansão na Flórida depois de induzi-la a deixar a propriedade sob o pretexto de tirar férias curtas.

Foi relatado que herman entrou com uma reclamação do proprietário em outubro, explicando que Woods se recusou a deixá-la voltar para a mansão.

De acordo com os documentos do tribunal, as pessoas que trabalham para bosques insistiu que Herman deveria “fazer uma mala para umas férias curtas e, quando ela chegou ao aeroporto, eles disseram que ela havia sido trancada fora de sua residência, violando o contrato oral de locação e a lei da Flórida”.

Ela também afirmou que o famoso jogador de golfe cobriu as despesas de um “quarto de hotel e certas despesas por um curto período de tempo” e “a assustou para que ela não voltasse” à mansão.

herman alegou que as pessoas que trabalham para bosques pegou 40.000 dólares em dinheiro que pertenciam a ela antes de fazer “alegações grosseiras e difamatórias sobre como ela obteve o dinheiro”.

Ela também disse no processo do proprietário que ela e o profissional de golfe tinham um “acordo verbal” que permitia que ela ficasse na casa por um total de 11 anos, e que ela ainda tinha cinco anos restantes quando ele terminou o relacionamento.

herman afirmou em documentos judiciais que ela tinha direito a uma indenização no valor de 30 milhões de dólares com base na duração restante de seu contrato de cinco anos.

“Ao processar o Trust em vez de Sr. Woods, Sra. Herman procura fugir de sua obrigação de julgar suas reivindicações em uma arbitragem confidencial e, em vez disso, busca obter influência ao litigar suas disputas com o Sr. Woods em um fórum público”, dizia a queixa.

hermanO advogado de Michael pediu ao tribunal para decidir em 19 de janeiro se o acordo de arbitragem era aplicável porque o assunto não deveria ser resolvido em particular sob uma lei de agressão e assédio sexual.

Mais tarde, na segunda-feira, herman entrou com uma ação judicial para ter seu NDA revogado, usando o estatuto Speak Out Act, que permite a revogação de tais contratos em casos de agressão ou assédio sexual.