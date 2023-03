Ex-namorada de Tiger Woods processa US$ 30 milhões depois que ele a expulsa de casa

Tiger Woods ‘ separar-se de sua ex-namorada é muito mais desagradável – e potencialmente mais caro para ele – do que pensávamos … TMZ Sports soube que ela está processando ele por US $ 30 milhões, alegando que ele planejou um esquema para expulsá-la de sua casa .

De acordo com os documentos que obtivemos, Érica Herman e Tiger realmente se separou no outono passado. O então casal morava junto em sua casa em Hobe Sound, Flórida, por 6 anos, período durante o qual Erica diz que prestou “serviços valiosos” para Tiger em troca de morar lá sem pagar aluguel.

Sobre aquela separação … Erica afirma que o pessoal de Tiger a convenceu a fazer uma mala no outono passado para umas “férias curtas” – sem Tiger – e a levou ao aeroporto. Assim que chegaram ao aeroporto, ela foi informada de que havia sido “trancada” para fora de casa e não poderia voltar.

Nos documentos, Erica alegou que um dos advogados de Tiger a encontrou no aeroporto com uma proposta para resolver quaisquer questões pendentes entre Tiger e ela. Ela também afirma que eles confiscaram mais de US $ 40 mil em dinheiro que ela tinha em casa e a acusaram de fazer algo obscuro para conseguir o dinheiro.