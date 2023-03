Ex-vice-presidente do Google revela a habilidade número 1 que procura em um funcionário e apenas 15% dos candidatos a possuem

A ex-vice-presidente do Google, Claire Hughes Johnson, compartilhou a principal habilidade que ela sempre procurou em candidatos a empregos durante seus 10 anos na gigante da tecnologia: autoconsciência. Escrevendo para a CNBC, Johnson disse que a autoconsciência é uma característica rara, com pesquisas indicando que apenas 10-15% das pessoas realmente a possuem, apesar de 95% acreditarem que sim. Johnson disse que ser autoconsciente torna a pessoa mais motivada a aprender porque ela é honesta sobre o que precisa trabalhar e a ajuda a se relacionar melhor com colegas e gerentes.

Para verificar a autoconsciência, a ex-funcionária do Google Johnson disse que observa o equilíbrio entre o uso das palavras “eu” e “nós” e verifica se os candidatos são honestos sobre seu papel nas situações. Ela também pergunta como os colegas descreveriam o candidato e como eles agiram com base em comentários construtivos.

Johnson ofereceu alguns sinais reveladores para aqueles que querem saber se possuem autoconsciência. Aqueles que constantemente discordam do feedback que recebem podem não ter o dom da autoconsciência. Mesmo aqueles que não conseguem descrever os tipos de trabalho de que gostam e se sentem esgotados no final de um dia de trabalho sem saber por que podem não ter a autoconsciência, conforme definido por Johnson.

Johnson aconselhou a construção da autoconsciência, compreendendo os valores pessoais, identificando padrões de estilo de trabalho e analisando habilidades e capacidades. Ela também recomendou um exercício de Eric Yuan, fundador e CEO da Zoom, que reserva 15 minutos ao final de cada dia para se perguntar o que fez bem, quais erros cometeu e como pode melhorar no dia seguinte.

