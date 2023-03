EXCELENTE NOTÍCIA para os brasileiros com 50 centavos na carteira

Os especialistas em cédulas e moedas raras, mais conhecidos como numismatas, estão à procura de itens bastante conhecidos, mas pouco vistos atualmente. A saber, colecionadores não economizam quando o assunto é nota rara.

De acordo com os especialistas, um dos itens mais procurados atualmente é a moeda de R$ 0,50, que pode valer até R$ 1.800 no mercado.

Moeda rara de R$ 0,50

Muitos colecionadores estão em busca de uma moeda de R$ 0,50 emitida em 2012. Isso porque, o item possui um erro: não possui o zero. Portanto, devido a esse defeito, a moeda pode chegar a valer R$ 1,8 mil no mercado.

A saber, as modas raras de R$ 0,50, produzidas pelo Banco Central, tiveram 44 mil exemplares com esse erro gravíssimo. O modelo circulou no país até 2012, quando a instituição começou a retirá-la de circulação. Entretanto, o banco não conseguiu encontrar todas as moedas.

Dessa forma, como o BC não conseguiu recolher todas as unidades, há alguns desses itens espalhados pelo país, no bolso ou na carteira de algum cidadão, ou mesmo circulando pelo país sem ninguém notar o erro.

Moeda de 1 real que pode valer R$ 7 mil

Os colecionadores são responsáveis por definirem o valor do item desejado em seus acervos. Desse modo, os numismatas não economizam nos preços dos bens. Atualmente, os especialistas estão à procura de algumas moedas raras de R$ 1 e, dentre elas, a que possui o detalhe da letra P em sua inscrição.

A saber, o detalhe não se trata de um erro de impressão. Trata-se de uma “Prova de Cunho“. Dessa forma, a letra P nada mais é que uma confirmação que a moeda foi produzida e reconhecida como um item de qualidade pela Casa da Moeda.

Entretanto, a moeda com esse detalhe não deveria estar em circulação no país. Nesse sentido, por se tratar de um item raro, os colecionadores buscam constantemente por ela, o que faz com que ofereçam um valor alto. De acordo com especialistas, atualmente, a moeda de R$ 1 com o detalhe da letra P pode valer até R$ 7 mil.

Conheça as notas raras brasileiras

Nota de R$ 1: Desde que saiu de circulação em 2006, a famosa cédula de R$ 1 se tornou rara para os colecionados. O Banco Central (BC) trocou o papel pela moeda atualmente. Essa nota pode custar R$ 275.

