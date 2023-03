EXCELENTE NOTÍCIA para os brasileiros que ainda possuem esta MOEDA DE R$1

Atualmente, o mercado de itens colecionáveis, como moedas e cédulas raras, tem crescido bastante. Geralmente, os numismatas, especialistas em notas raras, oferecem altas quantias por um item que complemente o seu acervo, a exemplo da moeda de R$ 1, que tem sido procurada pelos colecionadores.

Moeda rara de 1 real

A saber, os próprios colecionadores são responsáveis por definirem o valor do item desejado em sua coleção. Dessa forma, na maioria das vezes, os especialistas não economizam nos preços. Atualmente, eles estão à procura de algumas moedas raras de R$ 1 e, dentre elas, a que possui a inscrição com a letra P.

De antemão, é importante destacar que não se trata de um erro de impressão. Trata-se na verdade de uma identificação de “Prova de Cunho”. Portanto, a letra P nada mais é que uma confirmação que a moeda foi produzida e reconhecida como um item de qualidade pela Casa da Moeda.

Todavia, o que muitos não sabem, é que a moeda com esse detalhe não deveria ser impressa para circulação no país. Nesse sentido, por se tratar de um item raro, os colecionadores buscam constantemente por ela, o que faz com que ofereçam um valor alto. Segundo os colecionadores, atualmente, a moeda de R$ 1 com o detalhe da letra P pode valer até R$ 10 mil.

Moeda rara que pode valer até R$ 8 mil

Além da moeda com a letra P, os especialistas buscam por outra moeda rara de R$ 1 que pode chegar ao valor de R$ 8.000. Trata-se da moeda conhecida como reverso invertido ou “bifacial”. O item em questão é conhecido dessa forma pois possui a mesma estampa em suas ambas partes.

Normalmente, as moedas são emitidas com detalhes diferentes em seus lados. Na parte chamada “cara” fica localizada a efígie (representação de um rosto que representa a República) e, do outro lado, conhecido como “coroa”, fica localizado o valor.

Entretanto, em 2017, uma remessa foi emitida com um erro, no qual os dois lados da moeda são coroa. Dessa forma, a moeda que passou a ser conhecida como “bifacial” possui um grande valor para os numismatas, por ser rara e reconhecida com esse detalhe único. De acordo com os especialistas, o valor atual da moeda pode variar entre R$ 6 mil a R$ 8 mil.

Notas raras mais procuradas em 2023

Nota de R$ 1 : O Governo Federal passou a recolher em 2006, as famosas cédulas de R$ 1, hoje consideradas raras devido à falta de circulação. A nota pode custar R$ 275;

: O Governo Federal passou a recolher em 2006, as famosas cédulas de R$ 1, hoje consideradas raras devido à falta de circulação. A nota pode custar R$ 275; Nota de R$ 5 : Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série.

: Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série. Nota de R$ 10 : As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico.

: As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico. Nota de R$ 50: Os colecionadores também estão à procura da cédula sem a frase: “Deus seja louvado”, perto na numeração. Além dela, outro item raro é a nota com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo. Ambas podem valer até R$ 4 mil.