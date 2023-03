Executivos do New York Jets embarcam em avião para ficar cara a cara com Aaron Rodgers, por relatório

Ce já reportamos a todos os nossos leitores Aaron Rodgers falou com o New York Jets executivos em Segunda-feira mas há um novo relatório vindo da franquia. De acordo com ESPNos oficiais da equipe sênior do Jets pularam em um avião para se encontrar com Aaron Rodgers em Califórnia. Eles embarcaram no avião particular do proprietário do ets, Woody Johnson, e estão a caminho de se encontrar com Rodgers. Avião que pousou cerca de uma hora e meia na Califórnia, a intenção é voltar com a decisão de Aaron Rodgers de se tornar um Jato de Nova York na mochila. Mas isso não será confirmado até que tenhamos um relatório de fontes confiáveis, tudo o que sabemos é que os dois lados estão se reunindo hoje.

E o Green Bay Packers?

O Green Bay Packers também deram permissão a Aaron Rodgers para falar diretamente com esses executivos do New York Jets. As pessoas que viajaram neste contingente são GM joe douglastreinador principal Robert Salehcoordenador ofensivo Nathaniel Hackette proprietário Woody Johnson ele mesmo. O outro time de Nova York não está brincando, eles querem um dos melhores zagueiros da história recente da NFL. Cara a cara com o próprio Woody Johnson pode ser o que os Jets precisam se quiserem convencer Aaron Rodgers de que o querem a todo custo.

O QB já tem um relacionamento e uma amizade com o coordenador ofensivo Nathaniel Hackett, que dividiu três temporadas com Rodgers no Packers. Aaron também conhece Saleh através de Matt LaFleur. Eles têm toda a intenção de convencer Rodgers de que a aposentadoria ainda não está nas cartas para ele. Depois de 18 temporadas com o Green Bay Packers, ele tem lutado com a decisão sobre seu futuro desde o final da última temporada. O QB chegou a tomar medidas extremas, isolando-se em um quarto escuro por um fim de semana inteiro. Rodgers está levando essa decisão muito a sério, mas os Jets mantêm a esperança de convencê-lo a continuar jogando em Nova York.