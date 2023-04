Extensão de imposto federal: como registrar uma extensão gratuitamente

Fsacudir impostos não é uma tarefa divertida, portanto, a cada ano, muitos americanos procrastinam sobre o assunto e acabam precisando solicitar uma prorrogação para evitar penalidades por atraso e, dependendo do local de residência, também podem precisar solicitar uma prorrogação também nos impostos estaduais.

O pedido de extensão do imposto fará com que o contribuinte receba seis meses extras para apresentar sua declaração de imposto de renda, com o novo prazo sendo 16 de outubro de 2023.

Aqueles que optarem por arquivar uma extensão de imposto terão que esperar até o arquivamento para receber sua restituição de imposto, com o IRS dizendo que a média de restituição em 17 de março foi de $ 2.933.

A extensão do arquivo pode ser arquivada gratuitamente aqui

A extensão do imposto federal precisa ser protocolada antes de 18 de abril e pode ser feita gratuitamente através do IRS Free File online, usando o Formulário 4868, com o software desenvolvido para ser um auxílio fiscal guiado passo a passo.

Outra opção disponível é fazer o pagamento eletrônico de algum ou o total do imposto de renda estimado por meio da opção Pay Online do IRS.

Ao efetuar o pagamento, deve-se observar que se trata de prorrogação do imposto e o contribuinte deve guardar o número da confirmação em seu cadastro. Desta forma, o IRS irá processá-lo como um pedido de extensão.