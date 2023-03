‘F***, isso é impressionante’: Israel Adesanya reage à rápida vitória de Jon Jones no UFC

Mesmo Israel Adesanya não pôde deixar de dar suporte a Jon Jones por sua última vitória no UFC.

Jones precisou de apenas dois minutos para conquistar o título vago dos pesos pesados ​​do UFC com uma finalização guilhotina de Ciryl Gane no UFC 285. Foi uma das vitórias mais impressionantes da carreira recorde de Jones, tanto pelo domínio de sua vitória quanto pelo fato de que veio em sua estreia no peso pesado, após uma dispensa de três anos. E em um vídeo de reação ao vivo postado em seu canal no YouTube, Adesanya ficou tão impressionado quanto o resto do mundo do MMA.

“Oh, que p****?!” Adesanya disse assistindo ao final em tempo real. “Ei, o que ele fez? Isso foi tão sutil. Ele pode ter apenas usado seu peito nele ou algo assim. Uau.

“Eu queria mais, mas porra – isso é impressionante. Isso é impressionante.”

Adesanya e Jones têm uma história, obviamente. Os dois veteranos estiveram em desacordo durante a maior parte da carreira de Adesanya no UFC, muitas vezes brigando de longe por meio de entrevistas e mídias sociais. Jones até apoiou publicamente Alex Pereira antes do UFC 281, antes de Pereira nocautear Adesanya no quinto round para conquistar o cinturão dos médios do UFC.

Jones repetiu essa escolha recentemente no dia da mídia do UFC 285, quando questionado sobre sua opinião sobre a próxima revanche Pereira x Adesanya em 8 de abril no UFC 287.

“Acredito que Pereira vai vencer de novo”, disse Jones. “Tem alguns atletas que só têm número de outros atletas. Vejo que ele trabalha duro e estou torcendo por ele. Eu acredito que ele vai fazer isso de novo.”

Mesmo assim, Adesanya ficou feliz em dar crédito onde o crédito era devido depois de ver Jones se tornar o terceiro lutador na história a ganhar títulos do UFC até 205 libras e peso pesado.

“Eu disse que se Gane fizesse isso, seria chocante”, disse Adesanya. “Mas esse, o jeito [Jones] fez isso? Facilmente? Isso foi chocante.

Veja a reação completa de Adesanya ao UFC 285 acima.