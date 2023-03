‘Faixa-branca’ Demian Maia comentou 1.000 lutas antigas para se preparar para comentarista do UFC

Demian Maia ainda não se aposentou do MMA, ainda espera uma chance de lutar uma última vez dentro do octógono antes que tudo seja dito e feito. Por enquanto, o duas vezes candidato ao título do UFC está fazendo malabarismos com várias outras oportunidades em vários caminhos.

Ainda ativo no jiu-jitsu, com 3 a 0 nos últimos 10 meses com vitórias sobre Ben Henderson, Alex Oliveira e Sangwook Kim, Maia viaja pelo mundo para ministrar seminários quando não está trabalhando como comentarista do UFC Fight Pass no Brasil.

“Assim como na luta, você treina e melhora”, disse Maia sobre seu trabalho de comentário no episódio desta semana do podcast MMA Fighting Trocação Franca. “As pessoas têm a impressão de que por ser lutador você conhece todos os lutadores e assiste a todos os lutadores. Muito pelo contrário. Eu assisti meus adversários nos últimos anos, e pessoas que eu gostava, amigos como Wanderlei [Silva]Rodrigo [Nogueira]Carlos [Oliveira], Matheus Nicolau e Luana Pinheiro. Eu realmente não sentei para assistir a um evento do UFC, então há muitas pessoas novas que eu não conheço.”

“Mas isso [UFC Fight Pass Brazil] O projeto começou há seis meses e fizemos o arquivo das lutas anteriores”, continuou. “Fizemos 1.000 lutas, Rodrigo e Roman Laurito comentando e Ivan Bruno convocando as lutas. Isso foi como treinar para mim.”

Pessoa muito calma e serena, Maia percebeu que precisava mudar a forma de falar em estúdio para acrescentar “emoção” à voz. No entanto, obter um feedback honesto não foi necessariamente fácil no início.

“Você é um atleta e as pessoas te admiram, e às vezes não se sentem confortáveis [criticizing you]”, disse Maia. “Eu estava tipo, ‘Diga-me qualquer coisa, mesmo que você ache uma merda, se você acha que é uma merda’, porque estou aqui para aprender. Sou faixa branca nisso. Esses meses de treinamento me deram confiança quando convoquei o primeiro card no dia 14 de janeiro em estúdio, mais uma preparação para o show ao vivo na próxima semana no Rio de Janeiro.”

Maia, que também revelou que será apresentador de um podcast do Players Tribune no Brasil e atualmente grava um documentário de oito episódios para o UFC — com um tema que ainda é segredo —, sente-se bem mais confiante quando a ação começa porque “foi o que fiz durante toda a minha vida.”

“Eu olho para isso e sei qual é o estilo dele e o que ele está tentando fazer, e o que o outro cara está tentando”, disse Maia. “É isso que eles querem do comentarista. Eles não estão preocupados se eu sei muito sobre aquele atleta nas eliminatórias, eles querem minha visão sobre aquela luta em particular.”

O craque do jiu-jitsu compete há quase 15 anos no UFC e enfrentou alguns dos melhores do mundo em duas categorias de peso diferentes, dividindo as jaulas com sete homens que já conquistaram títulos dos meio-médios ou médios do UFC. Na cabine de comentários agora, Maia não se sente estranho em derrotar ex-adversários em ação – e fez isso pela primeira vez em seu segundo show, convocando uma luta entre ex-adversários Neil Magny e Gilbert Burns.

“É ótimo porque treinei para lutar contra essa pessoa, então sei onde ela é perigosa e onde não é e o que ela faz”, disse Maia. “Como estou nessa transição entre carreiras, muitas pessoas com quem lutei ainda estão na ativa – sei que um dia isso vai acabar [laughs]provavelmente não haverá nenhum em cinco dos 10 anos.”

Maia não estará no estúdio neste sábado, quando o ex-adversário Kamaru Usman tenta reconquistar o cinturão dos meio-médios em trilogia contra Leon Edwards na luta principal do UFC 286, em Londres, já que tem seminário marcado para o mesmo dia, mas vai definitivamente assistir.

“Na minha opinião, embora Usman tenha perdido [the rematch], Usman é o favorito pelo que tem mostrado”, disse Maia. “Ele estava dominando a luta. Mas ele não é um grande favorito porque Edwards vem com a confiança de vencer a última, e isso faz a diferença. Às vezes você está numa luta dura, o outro está melhor do que você, mas quando você ganha dá uma virada em você. Ele vem com mais confiança.”