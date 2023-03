FAM está em BUSCA de profissionais no mercado

A FAM, centro universitário com mais de 20 anos de história, que conta com cinco unidades em São Paulo e polos de educação a distância distribuídos por todo país, está em busca de novos profissionais para compor seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de postos de trabalho abertos:

Analista Acadêmico Jr – Região Mooca – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Pedagógico – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Secretaria – São Paulo – SP – Efetivo: Cadastrar dados das análises Curriculares; Cadastrar dados em geral pertinentes à área de secretaria; Prestar suporte aos departamentos internos, atendimento ao professor e coordenador de curso; Efetuar atendimento Telefônico;

Mais sobre a FAM e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a FAM, é válido frisar que acredita que a educação tem o poder de transformação, por isso preza tanto pela qualidade do ensino e da formação do aluno como pessoa, como cidadão.

Além disso, o Centro Universitário FAM não para de crescer e se destacar no mercado acadêmico oferecendo o que há de mais completo para a trajetória de cada um dos seus alunos.

Por fim, com uma metodologia de ensino inovadora, tecnológica e focada em oferecer cursos e oportunidades que desenvolvam os alunos de forma integral, o Centro Universitário FAM oferece vagas em diversas áreas para você que busca atuar em uma instituição que está revolucionando o universo educacional.

