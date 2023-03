Famosa rede de drogaria anuncia demissão em massa e falência

Uma famosa rede de drogarias do país ainda está sofrendo com os fortes impactos da pandemia da covid-19. Apesar da melhora do quadro sanitário no Brasil, as dificuldades trazidas pela pandemia continuam afetando de maneira significativa o funcionamento de alguns estabelecimentos no país..

Neste mês, a Santa Maria entrou com um pedido de recuperação judicial. Em resumo, a rede informou que está registrando resultados negativos nos últimos anos, desde o pico da pandemia no país. Por isso, viu-se obrigada a tomar esta atitude.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que a rede de drogarias faz um pedido de recuperação judicial. A saber, a Santa Maria fez o primeiro pedido em 2010 e conseguiu obter êxito apenas quatro anos após, em 2014.

Para tentar reverter a situação crítica em que se encontra, a Santa Maria fechou 18 unidades em Goiânia e no Distrito Federal. Isso provocou a demissão de cerca de 350 trabalhadores da rede de drogarias, que tem quase 50 anos de história no mercado brasileiro.

Embora essa medida inicial tenha impactado a vida de centenas de empregados, a Santa Maria informou que irá manter os demais colaboradores. Além disso, afirmou que outras 45 unidades seguem em funcionamento.

Déficit no capital de giro

De acordo com a Santa Maria, em nota divulgada neste mês, o processo de recuperação judicial está acontecendo, em grande parte, devido a um déficit no capital de giro da rede. Em suma, a empresa sofreu com os cortes na concessão de crédito pelos fornecedores, principalmente por causa da pandemia da covid-19.

A rede de drogarias informou que houve uma redução de cerca de 30% da sua receita com esse cenário desafiador. Aliás, a Santa Maria também citou o fechamento de outras drogarias em todo o Brasil, o que acabou fortalecendo a decisão da empresa de também fechar algumas das suas unidades.

A expectativa da drogaria é que a situação em que se encontra melhore no prazo de 90 dias diante das decisões tomadas. Assim, a rede poderá continuar com o projeto de reestruturação, já iniciado pela empresa, reduzindo as dificuldades atuais.

Inflação e juros altos afetam rede de drogarias

Na nota divulgada, a Santa Maria citou outros dois fatores responsáveis pelo pedido de recuperação judicial: a inflação e os juros elevados.

Em síntese, inflação se refere ao aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços no país. Quanto mais elevada estiver a taxa inflacionária no Brasil, menor o poder de compra da população, que terá que pagar mais caro que anteriormente para adquirir os mesmos produtos ou contratar os mesmos serviços.

Em fevereiro deste ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, subiu 0,84%. Isso quer dizer que os preços ficaram mais altos no mês passado, em relação a janeiro, corroendo mais a renda dos brasileiros.

Para tentar segurar a inflação, o Banco Central (BC) eleva a taxa básica de juro da economia, a Selic. Entre 2021 e 2022, a entidade financeira elevou 12 vezes consecutivas a taxa Selic no país. Esse foi o maior ciclo de alta dos juros desde 1999.

As cinco últimas decisões do BC foram pela manutenção da taxa em 13,75% ao ano, maior patamar em mais de seis anos. Embora a Selic seja o principal instrumento do BC para segurar a inflação, que corrói a renda dos brasileiros, os juros altos também elevam o custo de vida, reduzindo o poder de compra da população.

Em resumo, todo esse cenário limitou o consumo no Brasil. As pessoas passaram a gastar menos para controlar a renda mensal. Diversos setores estão sofrendo com esse panorama, e as drogarias do país não escapam dessa realidade.

Saiba mais sobre a Santa Maria

A rede de drogarias Santa Maria está em funcionamento no Brasil há algumas décadas. A empresa possui unidades em diversos estados e possui posição consolidada entre as maiores redes do setor no país.

Nos 45 estabelecimentos em funcionamento, a Santa Maria vende medicamentos, produtos de higiene pessoal e perfumaria. A rede oferece atendimento farmacêutico, entrega e programas de fidelidade. Tudo isso para atender seus clientes da maneira mais profissional e atenciosa possível.

Por fim, vale ressaltar que a Santa Maria é uma empresa ligada à saúde, setor que ganhou bastante espaço desde a decretação da pandemia da covid-19, em março de 2020. Ainda assim, a rede não está conseguindo se manter com as contas no azul devido à situação econômica do Brasil.