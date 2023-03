Fãs de Meghan Markle dizem que sabem por que Meghan era fria em se rebelar com Wilson

Rebel apareceu recentemente em Andy Cohen ‘Watch What Happens Live’… contando um encontro que ela teve em Santa Bárbara com atormentar e Meghan. Ela diz que Harry era legal, mas Meghan “não era naturalmente quente”.

Pode haver uma razão pela qual Meghan não recebeu Rebel de braços abertos, porque no ano passado, no BAFTA Awards, Rebel estava apresentando um prêmio e disse: “Nosso próximo pacote é para Melhor Filme Britânico. Do drama ao horror à fantasia. Harry e a entrevista de Meghan com Oprah tinha tudo.”