Fãs ficaram imaginando após post de Kendall Jenner em meio a briga de Booker e Bad Bunny

Kendall Jenner recentemente esteve ativa nas mídias sociais após a briga entre seu ex-parceiro Devin Booker e seu atual parceiro coelho mau.

Ela postou uma citação edificante em seu Instagram enquanto os dois meninos estão lutando online e por meio da música.

A citação dizia: “Seja gentil consigo mesmo. Você é um filho do universo, não menos que as árvores e as estrelas; você tem o direito de estar aqui.

“E esteja ou não claro para você, sem dúvida o universo está se desenvolvendo como deveria. Portanto, esteja em paz com Deus, seja o que for que você O conceba, e quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações na barulhenta confusão da vida, mantenha-se em paz com sua alma.

“Com toda a sua farsa, labuta e sonhos desfeitos, ainda é um mundo lindo. Seja alegre. Esforce-se para ser feliz.” É um Max Ehrman citação, e a única coisa que a modelo adicionou ao post foi um emoji de coração vermelho.

O que motivou a briga?

O início da rixa parece ser quando coelho mau lançou sua nova música, ‘Coco Chanel’. Em sua nova música com Eladio Carniçaele solta uma linha dizendo “O sol de Porto Rico esquenta mais do que o de Phoenix, e ela sabe disso.”

Isso foi percebido como uma referência a Booker como ele é um guarda para o Phoenix Suns time de basquete. O jovem de 26 anos não demorou a rebater o que foi dito, respondendo a um post sobre a letra no Instagram dizendo: “Ele se preocupou com outro HOMEM de novo”.

Alguns pensam que Booker propositalmente capitalizou a palavra ‘homem’ para fazer referência ao tempo coelho mau beijou um de seus dançarinos no palco.