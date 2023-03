Fãs rotulam a deslumbrante Veronika Rajek como ‘obra de arte’ após novo vídeo de chuteiras

Veronika Rajek foi ao Instagram para compartilhar um vídeo de sua casa em Cancun, no México, com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Veronika Rajek desfila com um biquíni minúsculo e pergunta ‘sou sexy demais?’IG/@veronikarajek

A modelo eslovaca, que é um grande Tom Brady fã, já havia posado com um minúsculo top preto e shorts de ginástica, também usando um grande par de botas vermelhas.

“Percorrer o caminho e imaginar o impensável é o caminho que torna os sonhos realidade”, ela legendou seu vídeo.

“Obrigado @mschf @mschfsneakers por tornar o mundo um lugar criativo e obrigado por me adicionar aos poucos que arrasam nas botas.”

Os fãs não hesitaram em tirar sarro Rajek‘s botas enormes, com um seguidor admitindo que “é incrível que mesmo essa obra de arte de um humano ainda não consiga tornar essas botas atraentes”.

Veronika Rajek mostra decote em novo vídeo quente do IGIG/@veronikarajek

Enquanto isso, outro fã acrescentou que Rajek é “uma beleza de classe mundial e um show de fumaça e um corpo perfeito. Mas as botas ainda parecem terríveis. Apenas minha opinião.”

Rajek já havia surpreendido seus seguidores no Instagram com uma história ao som de Right Said Fred’s I’m too sexy. Nele, a modelo exibiu seus produtos em um biquíni colante.