Fateccs divulgam datas do Vestibular 2023/2

As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) divulgaram as principais datas do Vestibular 2023/2. De acordo com o calendário informado, o período de inscrição será do dia 12 de abril às 15h do dia 2 de junho. Esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano.

Os interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente por meio do site do Vestibular Fatec. Para a inscrição, são necessários o CPF e documento de identidade do candidato. Para efetivar o cadastro, os estudantes não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 91, dentro do prazo estabelecido.

Os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção ou a redução da taxa de inscrição no período de 3 de abril às 15h do dia 11 de abril. A divulgação do resultado dos pedidos está prevista para o dia 24 de abril.

De acordo com as Fatecs, o benefício será concedido para estudantes de escolas públicas que são membros de família de baixa renda, com renda bruta mensal de até dois salários-mínimos per capita. Portanto, será necessário comprovar esses requisitos no momento da solicitação da isenção.

Vestibular 2023/2

De acordo com o calendário, a aplicação das provas está marcada para o dia 25 de junho. A divulgação dos locais de prova está prevista para o dia 21 de junho, a partir das 15h, por meio do site do Vestibular.

Tradicionalmente, a prova do do Vestibular Fatec conta com 54 questões objetivas sobre conteúdos das seguintes disciplinas: Matemática, Português, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês e raciocínio lógico.

A divulgação do gabarito das provas acontecerá no dia seguinte à aplicação do exame, 26 de junho. Já a publicação do resultado, com a lista de aprovados 1ª chamada, está marcada para o dia 11 de julho. As matrículas serão recebidas de forma virtual nos dias 12, 13 e 14 de julho. Segundo o calendário das Fatecs, o início das aulas do 2º semestre letivo de 2023 será no dia 7 de agosto.

Acesse o site do Vestibular Fatec para mais informações.

