A entrevista de emprego é uma oportunidade importante para destacar a sua trajetória até o momento, no entanto, para que esse destaque ocorra, é necessário que o candidato se coloque positivamente no processo seletivo e evite ficar aquém do seu potencial.

Fatores que devem ser considerados pelo candidato durante a entrevista de emprego

Muitos fatores impactam o resultado da entrevista de emprego, no entanto, a maior questão para o candidato é quando ele não se coloca de forma efetiva no processo.

Destaque seus pontos fortes

O candidato deve considerar que a entrevista de emprego é uma oportunidade para que a empresa conheça melhor seus pontos principais, já que um excelente profissional na sua rotina pode perder uma oportunidade por não se mostrar um bom candidato.

Por isso, adotar uma postura participativa é fundamental, bem como, o candidato deve ter clareza sobre quais são os principais fatores de sua trajetória até o momento da entrevista de emprego.

Direcione suas experiências anteriores

Pode ser importante levar para entrevista situações concretas que corroborem seus valores profissionais e demonstrem seus resultados anteriores, como facilidade para lidar com metas; gestão de pessoas; relacionamento com o cliente; acompanhamento de campanhas de marketing digital; elaboração de treinamentos etc.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

Além disso, o candidato deve contornar situações negativas, já que, de forma geral, o candidato é questionado sobre qualidades e defeitos. Sendo assim, ao se colocar como uma pessoa tímida, por exemplo, informe que pretende realizar um curso de teatro, ou destaque outra possibilidade de curso que melhore a sua oratória.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento precisa ser participativo para que a gestão consiga avaliar efetivamente o seu perfil. Por isso, é aconselhável que o candidato não cruze braços e pernas; fale de maneira calma; evite gesticular excessivamente e faça perguntas assertivas no final do processo seletivo, bem como seja objetivo nas suas respostas.

Conheça a cultura da empresa

Conhecer o site da empresa é um ponto relevante para o desenvolvimento do candidato, sendo importante analisar a cultura da organização. Visto que uma empresa que possui uma cultura startup tende a ser mais participativa e aberta, no comparativo com uma empresa tradicional.

Além de ser um ponto de orientação sobre o seu comportamento, essa análise também pode ser fundamental para que o candidato avalie a viabilidade da contratação, pois é necessário destacar que essa avaliação cabe a todos os envolvidos no processo seletivo.