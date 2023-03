FEMA abre período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023/2

O Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (FEMA) abriu nesta sexta-feira, dia 10 de março, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 27de abril.

As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

De acordo com o estabelecido no edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 310,00 para inscrições feitas até o dia 11 de abril, com vencimento do boleto até 12 de abril. Para inscrições feitas posteriormente, no período de 12 a 27 de abril, o valor da taxa de inscrição é de R$ 350,00.

Vestibular de Medicina 2023/2

O edital indica ainda que a classificação dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas sobre disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Segundo o cronograma, a aplicação das provas está marcada para a tarde do dia 21 de maio, das 14h às 18h (horário de Brasília).

O FEMA divulgará os locais de prova a partir de 12 de maio. Desse modo, a partir desta data, os inscritos poderão realizar a consulta por meio do site da Vunesp. A aplicação será realizada no Campus da Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA), mantenedora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (IMESA).

A avaliação contará com uma Prova de Redação em Língua Portuguesa e com uma Prova de Conhecimentos Gerais, composta por 60 questões objetivas sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

Vagas e resultados

A oferta total do FEMA é de 44 vagas para ingresso de novos alunos no curso de Medicina no 2º semestre letivo deste ano. A publicação dos resultados e da classificação dos candidatos está prevista para o dia 15 de junho, a partir das 15h.

Acesse o site do Vestibular para mais informações.

