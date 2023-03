FEMA divulga período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023/2

O Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (FEMA) divulgou o período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023/2. De acordo com o edital, o período de inscrição será aberto no dia 10 de março e seguirá até o dia 27de abril de 2023. Ao todo, o FEMA está ofertando 44 vagas para ingresso de novos alunos no curso de Medicina no 2º semestre letivo do ano.

De acordo com as orientações do Instituto, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo.

Ainda conforme indicado no edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 310,00 para inscrições feitas até o dia 11 de abril, com vencimento do boleto até 12 de abril. Para inscrições feitas posteriormente, entre 12 e 27 de abril, o valor da taxa de inscrição é de R$ 350,00.

Vestibular de Medicina 2023/2

A classificação dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas sobre disciplinas do Ensino Médio. O FEMA realizará a aplicação das provas na tarde do dia 21 de maio, das 14h às 18h (horário de Brasília).

A consulta aos locais de prova será liberada a partir de 12 de maio. Os inscritos poderão realizar a consulta por meio do site da Vunesp. A aplicação será realizada no Campus da Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA), mantenedora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (IMESA).

O exame contará com uma Prova de Redação em Língua Portuguesa e com uma Prova de Conhecimentos Gerais, composta por 60 questões objetivas sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

A divulgação dos resultados e da classificação dos candidatos está prevista para o dia 15 de junho. A partir das 15h os candidatos poderão consultar os resultados por meio do site do FEMA ou da Vunesp.

Acesse a página do Vestibular de Medicina para mais informações.

