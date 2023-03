Fergie, duquesa de York, será desprezada na cerimônia de coroação de Charles III?

Sarah Fergusontambém conhecido como fergierevelou que ainda não recebeu convite para Rei Carloscoroação de seu ex-cunhado. O Duquesa de York fez a confissão durante uma conversa com glamour editor Samantha Barry como parte da turnê de divulgação de seu novo romance histórico, A Most Intriguing Lady.

Ela também falou sobre seu relacionamento próximo com a falecida rainha e como cuidava de seus dois corgis sobreviventes. Quando perguntada se ela havia conseguido um convite para o evento histórico, Fergie brincou que “está para ser decidido” se ela vai acabar presente.

No entanto, ela não pareceu incomodada com o desprezo e, em vez disso, disse que planejava montar uma sala de chá no fundo da rua com bandeirolas e bolos.

Nos últimos anos, Rainha Elizabeth II gradualmente trouxe Fergie de volta ao redil, convidando-a para participar Royal Ascot e passar as férias de verão no Castelo de Balmoral, na Escócia, com o ex-marido Príncipe André e suas filhas Beatrice e Eugenie. No entanto, Fergie não foi vista durante as comemorações oficiais da Rainha Jubileu de Platina último Junho.

Fergie está orgulhosa de suas filhas Beatrice e Eugenie

Fergie também falou sobre seu orgulho em ver suas filhas, Beatrice e Eugenie, participando do serviço de ação de graças realizado na Catedral de São Paulo. Ela disse: “Eu acho que a maneira como Beatrice e Eugenie estão se comportando e como se comportaram é simplesmente extraordinária… Eu as criei para entender como elas se sentem. Eu disse a elas muito, muito cedo: ‘Expresse-se, expresse seus sentimentos.’ Porque quando você faz isso, você tende a não cair nas grandes armadilhas em que eu caí.”

Embora a ausência de Fergie na lista de convidados da coroação possa não ser uma surpresa devido a seus escândalos anteriores, é digno de nota que a Duque e Duquesa de Sussex receberam seus convites. No entanto, não está claro se Harry e Meghan planejam participar do evento.